Novartis erhöht Jahresbasislohnsumme in Basel- und Rheintalwerken

Die Angestellten von Novartis in den Basel- und Rheintalwerken dürfen für 2019 mit mehr Lohn rechnen. Der Pharmakonzern erhöht die Lohnsumme an den Standorten per 1. März 2019 um 1,3 Prozent.