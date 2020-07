Notorischer Viehdieb im Kanton Waadt geschnappt Ein mutmasslicher Dieb von mehr als 100 Schafen, Ziegen, Hühnern und Schildkröten ist im Kanton Waadt von der Polizei verhaftet worden. Sein Treiben flog auf, nachdem er im vergangenen Februar in Vevey VD je 13 Mutterschafe und Lämmer aus einem Stall entführt hatte.

37 Schafe, 33 Lämmer, 13 Mutterschafe, fünf Ziegen, 19 Hühner und fünf Schildkröten: So viele Tiere hat der im Waadtland verhaftete Viehdieb den Besitzern innert vier Jahren gestohlen. Keystone/ARNO BALZARINI

(sda)

Ein Landwirt aus Payerne VD, der dem Viehdieb die Schafe abgekauft hatte, alarmierte die Polizei. «Der Mann hat die Verbindung zu dem hergestellt, was er in den Zeitungen über den Diebstahl gelesen hatte», sagte ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Dieb, ein 22-jähriger Schweizer, konnte später von den Gendarmen identifiziert werden. Er gab die Tat zu und gestand, an weiteren Viehdiebstählen beteiligt gewesen zu sein, die zwischen 2017 und 2020 in der Region verübt worden waren. Der junge Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Der Dieb trieb sein Unwesen hauptsächlich zu nächtlicher Stunde. Für den Transport der Tiere benutzte er einen Lieferwagen oder ein Auto mit Anhänger. «Manchmal entwendete er etwa 20 Schafe, manchmal zwei Schildkröten, je nach Gelegenheit», sagte der Polizeisprecher weiter.

Anschliessend verkaufte oder verschenkte der Mann die Tiere. Das Motiv des Verdächtigen ist nach Angaben der Polizei unklar. Mit Ausnahme eines Falles, bei dem der Dieb von einem Komplizen begleitet wurde, handelte er allein. Insgesamt soll der Mann innert vier Jahren 37 Schafe, 33 Lämmer, 13 Mutterschafe, fünf Ziegen, 19 Hühner und fünf Schildkröten gestohlen haben.