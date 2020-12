Coronavirus - Schweiz Notfallmediziner: Dritte Welle kommt Ende Januar/Anfang Februar Bei der Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin ist man sich sicher: Ende Januar/Anfang Februar werde eine dritte Corona-Welle über die Schweiz kommen. Die Frage sei nur, wie stark sie sein werde.

Die Notfallmediziner befürchten einen Kollaps in den Notfallstationen, Bettenstationen und insbesondere Intensivstationen nach den Festtagen. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

(sda)

Die Höhe der dritten Welle werde abhängig sein vom Verhalten der Menschen in den kommenden «sozialen Ferien», sagte Aristomenis Exadaktylos, Co- Präsident und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR), am Samstag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die SGNOR bittet deshalb die Bevölkerung, sich an die Regeln des Bundes zu halten und vor allem die Kontakte über die Festtage zu minimieren. Sonst drohe in den nächsten Wochen ein Kollaps in den Notfallstationen, Bettenstationen und insbesondere Intensivstationen der Spitäler, heisst es in einer Medienmitteilung vom Samstag.