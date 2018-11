Niemand kauft mehr Gemüseraffeln: Die Züspa wird eingestellt Ein Jahr vor ihrem 70. Jubiläum kommt für die Zürcher Messe Züspa das Aus: Die Veranstalterin Messe Schweiz stellt den Traditionsanlass ein. Die Besucherzahlen gingen in den vergangenen Jahren schleichend zurück, die Aussteller verkauften merklich weniger.

Für Generationen gehörte die Züspa zu den zwingenden Herbst-Aktivitäten: Blick in die Messehalle im Jahr 1964. (Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/VOGT) Die alljährliche Züspa ist am Ende: Die Veranstalterin Messe Schweiz hat entschieden, die klassische Konsumgütermesse nicht mehr durchzuführen. Sie will stattdessen ein «neues, innovatives Format». (Bild: KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT) Knaben sehen an einer Züspa-Berufsschau einer Bäckerin zu. Archivaufnahme aus dem Jahr 1964. (Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/VOGT) An der Züspa wurde früher auch die neueste Mode ausgestellt. Aufnahme einer Hutaustellung von 1964. (Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/VOGT) 4 Bilder Niemand kauft mehr Gemüseraffeln: Die Züspa wird eingestellt

(sda)

Im Jahr 2019 hätte die Züspa ihr 70. Jubiläum feiern können. Doch diesen Tag erlebt die Zürcher Messe nun nicht mehr. Die Veranstalterin Messe Schweiz ist zum Schluss gekommen, dass die klassische Konsumgütermesse keinem Bedürfnis mehr entspricht.

«Heute wollen Besucherinnen und Besucher nicht mehr unbedingt etwas kaufen. Sie wollen etwas erleben», sagte Christoph Kamber von Messe Schweiz am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Vor allem in einem urbanem Gebiet wie Zürich sei es für eine Konsummesse sehr schwierig geworden. Gemüseraffeln und Massagestühle sind längst kein Renner mehr.

Die Publikumszahlen und Verkäufe an der Züspa gingen in den vergangenen Jahren entsprechend zurück, die Aussteller wurden zunehmend unzufrieden. Messe Schweiz habe sich deshalb entschieden, «abzubrechen und neu aufzustellen», wie Kamber weiter sagte.

Neues Format ab 2020

Die Züspa wird zwar beerdigt, doch an ihrer Stelle soll ein «neues, innovatives» Format durchgeführt werden. Spruchreif ist gemäss Kamber noch nichts. Geplant sei aber ein neues Angebot, das ein physisches Erlebnis mit digitalen Angeboten verbindet.

Stattfinden soll es nach wie vor in den Messe-Hallen in Zürich-Oerlikon. Die erste Ausgabe ist für 2020 geplant. Klar ist schon jetzt, dass es kein Anlass für alle sein wird - wie es die Züspa während Jahrzehnten war. «Solche Veranstaltungen gibt es kaum mehr», so Kamber weiter. Gut funktionieren würden nur noch Themen-Messen, etwa die Swissbau, Giardina oder Swiss Moto.

Vor fast 70 Jahren wurde die Züspa als Industrie-Leistungsschau ins Leben gerufen. In den folgenden Jahrzehnten wandelte sie sich immer mehr zur Konsummesse. Für Generationen von Zürcherinnen und Zürchern gehörte sie einst zu den zwingenden Herbst-Aktivitäten. Eröffnet wurde die Messe meist von einem Bundesrat.

Aus auch für Lausanne und Basel

Auch an anderen urbanen Standorten haben Publikumsmessen keinen Erfolg mehr. Die Züspa wird deshalb nicht als einzige eingestellt. Bereits bekannt ist, dass Messe Schweiz die Muba in Basel nicht mehr durchführen wird. Sie wird 2019 zum letzten Mal ihre Tore öffnen.

Eingestellt wird auch die Lausanner Messe Comptoir, auch sie wurde organisiert von Messe Schweiz. Die Waadtländer Regierung bekundete am Dienstag umgehend ihr Bedauern. Damit ende die Geschichte eines fast hundert Jahre alten Anlasses mit Symbolcharakter.