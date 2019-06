Neuhausen SH: E-Bikerin kracht in selbstfahrendem Bus - verletzt

Der selbstfahrende Bus in Neuhausen am Rheinfall ist am Sonntagnachmittag an einem Unfall beteiligt gewesen. Eine 72-jährige E-Bikerin wurde verletzt. Der Testbetrieb mit dem autonomen Bus wurde vorläufig eingestellt.