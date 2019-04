Netzwerkpanne legt Keystone-SDA- und SRF-Dienste stundenlang lahm Keine News von der Nachrichtenagentur, nicht funktionierende Radiowecker, lahmgelegte Apps und Internetseiten: Eine defekte Netzwerkkomponente hat am Dienstag weitreichende Folgen für Mitarbeitende und Kunden von Keystone-SDA und SRF gehabt.

Das Redaktionssystem der Nachrichtenagentur Keystone-SDA war am Dienstagmorgen während Stunden down. Grund war ein Netzwerkfehler beim Provider SwissTXT. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY)

(sda)

Um kurz vor sechs Uhr in der Früh ging gar nichts mehr. Zahlreiche Systeme fielen während Stunden aus. Weite Teile der Internet-Dienstleistungen der SRG waren vom Ausfall betroffen. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA konnte zwischen 05.43 und 11.00 Uhr keine Meldungen verbreiten.

Der Grund: gravierende Serverprobleme bei Wartungsarbeiten im Rechenzentrum. Diese Arbeiten wurden durch den Provider SwissTXT durchgeführt, Tochter und Multimedia-Kompetenzzentrum der SRG und auch Servicedienstleister von Keystone-SDA.

Drei Stunden später - um kurz nach neun Uhr - hiess es, dass die Probleme behoben seien. Bei Keystone-SDA, SRF und RTS waren aber diverse Services bis Mitte Nachmittag nicht voll funktionstüchtig. Störungen gab es etwa bei Mailservern und bei Redaktionssystemen.

Kundeninfos über soziale Medien

Über die sozialen Medien informierten die vom Systemausfall betroffenen Unternehmen die Kunden: «Wir haben heute Morgen mit massiven technischen Problemen zu kämpfen. Wir arbeiten an einer Lösung», schrieb SRF über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Teile des Onlineangebots von SRF und RTS konnten nicht aktualisiert werden, Radio-Nachrichtensendungen fielen teilweise aus, die On-Demand-Angebote standen nicht zur Verfügung. Einzelne User berichteten, dass ihr Radiowecker versagt habe, weil Sender wie Radio Swiss Classic ebenfalls offline waren. Die Webseiten der betroffenen Medientitel produzierten Fehlermeldungen.

«Wir bedauern diesen aussergewöhnlich langen Ausfall unserer Systeme sehr», hiess es in einer Mitteilung an die Kunden von Keystone-SDA. Der Provider SwissTXT war bis am späten Nachmittag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Deshalb blieb zunächst unklar, was genau zur Panne geführt hatte.