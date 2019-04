Nationalratspräsidentin Carobbio besucht Projekte in Mosambik

Nationalratspräsidentin Marina Carobbio und eine Schweizer Delegation haben in Mosambik Projekte der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit besucht. Deren positive Wirkung sei wirklich beeindruckend, sagte Carobbio am Freitag kurz vor der Rückreise in die Schweiz.