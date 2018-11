Nathalie Wappler zur SRF-Direktorin gewählt Mit der 50-jährigen Nathalie Wappler kehrt ein bekanntes Gesicht zum Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zurück. Der SRF-Verwaltungsrat hat die 50-Jährige auf Vorschlag des Regionalvorstandes der SRG Deutschschweiz zur neuen Direktorin ernannt.

Die neue SRF-Direktorin Nathalie Wappler spricht an der Medienkonferenz in Zürich. (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Der Verwaltungsrat der SRG SSR sei dem Vorschlag des Regionalvorstandes der SRG Deutschschweiz einstimmig gefolgt, wie die SRG SSR am Montag mitteilte. Die heutige Programmdirektorin beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) werde ihre neue Funktion im Frühjahr 2019 von Ruedi Matter übernehmen. Mit der Wahl Wapplers führe zum zweiten Mal eine Frau das Schweizer Radio und Fernsehen.

Wappler habe die Mitglieder des Ausschusses im Nominationsverfahren unter anderem mit ihrer langjährigen Erfahrung im Mediengeschäft, ihrer Strategiekompetenz sowie analytischen Denkweise und Führungskompetenz überzeugt, heisst es weiter.

Frühere SRF-Kulturchefin

Die frühere SRF-Kulturchefin war im Mai 2016 zur MDR-Programmdirektorin gewählt worden. Ab November 2016 verantwortete Wappler beim MDR das TV-, Radio- und Online-Programm in den Bereichen Kultur, Jugend, Bildung und Wissen. Sie startete ihre berufliche Laufbahn 1996 als Redaktorin beim 3sat-Format «Kulturzeit». Danach war sie unter anderem für «aspekte» und «Berlin Mitte» beim ZDF tätig.

2005 war Wappler zum Schweizer Fernsehen gekommen, wo sie zunächst als «Kulturplatz»-Redaktorin und -Produzentin und ab 2008 als «Sternstunden»-Redaktionsleiterin tätig war. 2011 wurde sie Leiterin der Abteilung Kultur von SRF. Wappler gehörte auch der SRF-Geschäftsleitung an.

Beim SRF arbeitete sie in den ersten Jahren unter anderem als Redaktorin und Produzentin des wöchentlichen Magazins «Kulturplatz» sowie als Redaktionsleiterin und Gesprächsleiterin der dreistündigen Sendung «Sternstunden».

Wappler wurde 1968 in St. Gallen geboren. Sie schloss ihr Studium der Geschichte, Kunstgeschichte, Politischen Wissenschaften und Germanistik in den 1990er-Jahren an der Universität Konstanz mit dem Magister Artium ab. Auslandsstudien führten sie an die Universität von Bristol in Grossbritannien und an die Stanford-Universität in Kalifornien.