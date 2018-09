Nach dem Tessin auch in St. Gallen ein Verhüllungsverbot

Live

Röstigraben: Deutschschweiz sagt Nein zu Agrarinitiativen, Westschweiz eher Ja - Veloartikel wird angenommen

Beide Agrarinitiativen scheitern am Ständemehr, die Nein-Mehrheiten sind überraschend deutlich. Nur in der Westschweiz finden die Fair-Food-Initiative und die Initiative zur Ernährungssouveränität eine Mehrheit. Der Veloartikel hingegen wird klar angenommen. Wir halten Sie in unserem Newsticker auf dem Laufenden.