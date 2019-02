Nach 48 Jahren wird Autofahrer ohne Führerausweis gestellt Der Regionalpolizei Zurzibiet ist diese Woche ein spezieller Coup gelungen: Ihr ging ein Mann ins Netz, der nach eigenen Angaben während 48 Jahren ohne Führerschein auf Schweizer Strassen unterwegs gewesen ist.

Erst nach 48 Jahren wurde ein Mann, der zeitlebens ohne Führerschein unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY)

(sda)

Angehalten wurde der Mann anlässlich einer Verkehrskontrolle in Kleindöttingen AG. Der Automobilist aus der Region war sofort geständig, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. Die Weiterfahrt wurde verhindert. Der Mann wurde an die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach zur Anzeige gebracht.