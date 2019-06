Mobilezone schliesst Grossübernahme in Deutschland ab Die Handy-Ladenkette Mobilezone hat die angekündigte Akquisition der SH Telekommunikation Deutschland vollzogen. Mit der Übernahme will das Schweizer Unternehmen die Präsenz in Deutschland und die E-Commerce-Kompetenz mit der Plattform «www.sparhandy.de» stärken.

Die Handy-Ladenkette Mobilezone expandiert in Deutschland durch eine Übernahme. (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

(sda/awp)

Nachdem Mobilezone Anfang Juni vom deutschen Kartellamt grünes Licht für die Übernahme von SH Telekommunikation erhalten hatte, sei die Akquisition nun per 18. Juni vollzogen worden, teilte Mobilezone am Mittwoch mit.

Der Verkaufspreis von 75 Millionen Euro wurde je hälftig in eigenen Aktien und in bar entrichtet. Somit wurden an die Verkäufer knapp 4,5 Millionen Aktien von Mobilezone übertragen und 37,5 Millionen Euro in bar überwiesen. Die Verkäufer von SH Telekommunikation verpflichteten sich im Rahmen einer «Lock-Up-Vereinbarung», 50 Prozent der Aktien während zwei Jahren und die weiteren 50 Prozent während drei Jahren zu halten, hiess es weiter.

Im Rahmen der Kaufpreiszahlung wurde das Aktienkapital um 4 Millionen Aktien erhöht. Die neuen Namenaktien sollen am 24. Juni 2019 an der Schweizer Börse kotiert werden.

Die SH Telekommunikation erzielte 2018 mit 250 Mitarbeitenden einen Umsatz von 517 Millionen Euro und einen Betriebsgewinn von 10,1 Millionen. Zum Vergleich: Mobilezone kam 2018 auf einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Franken.