Mindestens ein Todesopfer bei Badeunfall auf dem Zürichsee

Auf dem Zürichsee hat sich am Donnerstagnachmittag ein Drama abgespielt: Bei einem Badeunfall in der Nähe von Thalwil ist am Dienstagnachmittag eine Person gestorben. Eine weitere Person wird vermisst. Eine grossangelegte Suche blieb bislang erfolglos.