Mehr Spenden - Rekordjahr für Stiftung Kinderdorf Pestalozzi

Der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi in Trogen AR sind im vergangenen Jahr reichlich Spenden zugeflossen. Über 160'000 Kinder und Jugendliche in der Schweiz und in zwölf Ländern weltweit profitierten von den Projekten des Hilfswerks.