Medikamenten-Hochpreisinsel Schweiz besteht besonders bei Generika

Generika sind in der Schweiz immer noch doppelt so teuer wie im Ausland. Originalpräparate kosten hierzulande 9 bis 17 Prozent mehr als in neun europäischen Vergleichsländern, wie Santésuisse und Interpharma am Donnerstag an einer Medienkonferenz mitteilten.