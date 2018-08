Der Genfer Regierungspräsident liess sich offenbar vom Kronprinz zu einem Formel-1-Rennen in das arabische Emirat einladen Die Genfer Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag Ermittlungen gegen den kantonalen Regierungspräsidenten Pierre Maudet angekündigt. Sie verdächtigt ihn der Vorteilsnahme bei einer Reise nach Abu Dhabi 2015.

Im Visier der Staatsanwaltschaft: Der Genfer Staatsrat und Regierungspräsident Pierre Maudet (FDP), hier bei seiner Grussadresse an die Delegierten der BDP am vergangenen Samstag in Genf. (Bild: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

(sda)

Das Kantonsparlament muss den Ermittlungen noch zustimmen. Die Staatsanwaltschaft schrieb am Donnerstag, Maudet, seine Familie und sein Stabschef seien zu einem Formel-1-Rennen in das arabische Emirat gereist. Kronprinz Scheich Mohamed Bin Zayed bin Al-Nahyan habe sie formell eingeladen.

Maudet, im September letzten Jahres Bundesratskandidat der FDP gegen Ignazio Cassis, sagte bisher stets, die Reise sei privat gewesen und von einem Freund bezahlt worden.

Beweiselemente deuten allerdings in eine andere Richtung: Der Kronprinz soll die Flüge in der Business-Class und die Unterkunft für mehrere tausend Franken bezahlt haben. Der zuerst als Zahlender genannte Geschäftsmann Saïd Bustany habe überhaupt nichts mit der Reise zu tun gehabt, schreibt die Genfer Staatsanwaltschaft. Das sei von den Beteiligten 2018 so abgemacht worden, um die wahre Finanzquelle zu vertuschen.