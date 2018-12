Massenkarambolage auf A12 bei Matran FR endet ohne Verletzte

Auf vereister Fahrbahn sind am Dienstagmorgen auf der Autobahn A12 bei Matran FR acht Autos in einen Unfall verwickelt worden. Verletzt wurde niemand. Die A12 musste in Fahrtrichtung Bulle während drei Stunden gesperrt werden.