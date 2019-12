Maskierte sprengen Geldautomaten in Neftenbach ZH

Unbekannte Diebe haben in Neftenbach ZH in der Nacht auf Freitag an einer Tankstelle einen Geldautomaten gesprengt. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Die Maskierten entkamen aus dem Geschäft mit einer unbekannten Menge Bargeld.