Mann nach Absturz von einem Felsen schwerverletzt geborgen Ein Mann ist am Montagabend im Hauental bei Schaffhausen fünf Meter von einem Felsen in die Tiefe gestürzt. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten den schwerverletzten Mann bergen.

Ein Mann ist im Hauental bei Schaffhausen fünf Meter von einem Felsen in die Tiefe gestürzt. (Bild: swisstopo)

(sda)

Am Montagabend gegen 19.56 Uhr meldete eine unbeteiligte Person der Schaffhauser Polizei, dass ein Mann bei einer Felswand im Wald im Hauental SH in die Tiefe gestürzt sei und verletzt am Boden liege. In der Folge seien der Rettungsdienst und die Tiefenrettung der städtischen Feuerwehr ausgerückt, um den Mann zu bergen.

Nach knapp 40 Minuten habe die schwerverletzte Person aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden können, teilte die Schaffhauser Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Mann sei mit unbekannten Verletzungen durch den Rettungshelikopter ins Spital gebracht worden. Wie es zum Unfall kam, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.