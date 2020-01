Mann bei Streit in Dietikon am Hals schwer verletzt Ein 26-jähriger Mann ist am Samstag bei einem Streit in einer Wohnung in Dietikon schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde verhaftet.

Ein 26-jähriger Mann ist am Samstagabend in seiner Wohnung in Dietikon ZH bei einem Streit am Hals schwer verletzt worden. KEYSTONE/WALTER BIERI

(sda)

Die Kantonspolizei Zürich war gegen 20.15 Uhr alarmiert worden, dass sich einem Mehrfamilienhaus eine schwer verletzte Person befinde, wie sie am Sonntag mitteilte. In der Wohnung fanden sie einen stark blutenden 26-jährigen Iraner vor. Er war am Hals mit einem Gegenstand schwer verletzt worden. Aufgrund der vermuteten Lebensgefahr wurde er mit einem Rettungswagen in Spital gebracht.

Der mutmassliche Täter, ein 35-jähriger Landsmann, wurde festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass es in der Wohnung zu eine Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen war, die eskalierte. Die genauen Umstände werden abgeklärt.