«Mamma Mia! Here We Go Again» weiterhin auf Platz 1

Die Musicalverfilmung «Mamma Mia! Here We Go Again» hat am Wochenende in der Deutschschweiz erneut am meisten Besucherinnen und Besucher in die Kinos gelockt. Die Superhelden-Geschichte «Ant-Man and the Wasp» hat auf Anhieb Platz 2 erobert.