LKW schlitzt Tram auf: 14 Personen bei Unfall in Zürich verletzt

Am Montagmorgen ist es in Zürich in der Nähe des Letzigrundstadions zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Tram gekommen. Dabei wurden laut Polizei 12 Personen leicht und zwei Personen mittelschwer verletzt.