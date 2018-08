Lieferwagen kollidiert in Neuhausen am Rheinfall mit Laderampe

Ein 72-jähriger Lenker eines Lieferwagens ist am Montagvormittag in Neuhausen am Rheinfall SH in eine heruntergekippte Laderampe eines parkierten LKWs geprallt: Der Mann blieb unverletzt, sein Fahrzeug erlitt durch die Wucht des Aufpralls Totalschaden.