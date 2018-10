Lieferwagen auf der A3 bei Benken SG brennt aus

Auf der Autobahn A3 bei Benken SG ist am Mittwochmorgen ein Lieferwagen in Brand geraten. Der Lenker war in Fahrtrichtung Zürich unterwegs, als Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Der 49-Jährige fuhr auf den Pannenstreifen und konnte unverletzt aussteigen.