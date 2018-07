Lenker aus Auto geschleudert und getötet

Ein 65-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Davos Wiesen von der Strasse abgekommen und mit seinem Auto eine Wiese heruntergerutscht und dann in einen Wald gestürzt. Dabei wurde er aus dem Wagen geschleudert. Die Polizei konnte ihn nur noch tot bergen.