Lauber will sich im Sommer der Wiederwahl stellen

Bundesanwalt Michael Lauber will trotz des zunehmenden Drucks Bundesanwalt bleiben. Er halte an seiner Kandidatur für eine weitere Amtszeit fest, sagte Lauber am Freitag vor den Medien in Bern. Er kritisierte ferner, dass man ihm Lüge vorwerfe.