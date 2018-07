Längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts Ein besonderes Himmelsspektakel steht heute Abend bevor: Die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts lässt an einem milden Sommerabend auf gute Sicht auf den Blutmond hoffen. Zudem ist der Mars der Erde so nah wie nur selten.

Der «Blutmond» während einer totalen Mondfinsternis: Das Streulicht der Sonne färbt den Mond kupferrot, während er im Erdschatten steht. (Bild: KEYSTONE/AP Rikubetsu Astronomy and Terrestrial Science Museum)

(sda)

Sterngucker können sich auf die totale Mondfinsternis vom 27. Juli besonders freuen. Ganze 103 Minuten wird der Mond in den Kernschatten der Erde eintauchen. Der Mond wird den Erdschatten mittig durchwandern, wie Markus Griesser, Leiter der Sternwarte Eschenberg in Wiesendangen ZH, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.

Zudem ist die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond besonders gross. So braucht der Erdtrabant länger, um den Erdschatten zu durchqueren.

Blutmond...

Die gesamte Finsternis, von Eintritt bis Austritt aus dem Halbschatten, dauert über sechs Stunden. Bei seinem Aufgang um 21 Uhr wird der Vollmond in der Schweiz in der sommerlichen Dämmerung allerdings kaum zu sehen sein. Seine Scheibe liegt dann nämlich schon tief im Kernschatten der Erde und bildet nunmehr eine Sichel. Ab 21.30 Uhr beginnt die totale Phase, die um 22.22 Uhr ihren Höhepunkt erreicht.

Der Mond bleibt - auch wenn er vollständig im Erdschatten steht - sichtbar und wird in kupferrotes Licht getaucht. Das Phänomen, das im Volksmund «Blutmond» genannt wird, entsteht durch Streulicht der Sonne. Vor allem die langwelligen, roten Anteile des Lichts werden durch die Erdatmosphäre in den Schattenkegel hinein gebrochen.

...und Mars-Opposition

Der Zufall will es, dass ganz in der Nähe des Vollmondes der Planet Mars ebenfalls in Erdnähe unterwegs ist. «Wir sehen ihn etwas unterhalb des Mondes als roten Leuchtpunkt», so Griesser. Die Entfernung zum Mars beträgt dann gerade mal 57 Millionen Kilometer, was dem Minimalabstand von etwa 54 Millionen Kilometer sehr nahe kommt.

Im Nachthimmel wird der rote Planet das hellste Gestirn sein, für einmal wird er sogar den Jupiter an Glanz übertreffen. Mit einem Teleskop kann gar ein Blick auf Oberflächendetails des Nachbarplaneten der Erde erhascht werden, etwa auf seine Polkappen.

Einziger Unsicherheitsfaktor ist das Wetter. Wolken könnten den Beobachterinnen und Beobachtern einen Strich durch die Rechnung machen. Die nächste totale Mondfinsternis von ähnlicher Länge wie am 27. Juli ist erst wieder für das Jahr 2123 zu erwarten.