Kunst-Klassiker und Fotografien in der Fondation Beyeler Die Fondation Beyeler hat nach eigenen Angaben «Hunger auf Kunst»: Am Samstag eröffnen mit der Sammlungspräsentation «Der Löwe hat Hunger ...» und «You are the Weather» von Roni Horn gleich zwei Ausstellungen.

Ein Gesicht hat viele Gesichter: In «You are the Weather» zeigt die US-Künstlerin Roni Horn den Einfluss von Wind und Wetter auf den Ausdruck einer jungen Frau. Die Ausstellung ist ab Samstag in der Fondation Beyeler zu sehen.

(sda)

Die schroffe Landschaft, die wechselhaften Wetterverhältnisse und die Abgeschiedenheit Islands haben die 1955 in New York geborene Künstlerin Roni Horn beeinflusst. «Gross genug, um sich zu verlieren. Klein genug, um mich zu finden», sei die Vulkaninsel, auf der 1994 die Fotografien entstanden sind, die nun in der Fondation Beyeler gezeigt werden.

Im Mittelpunkt der hundert Bilder steht das Gesicht einer Frau, mit der Horn damals während sechs Wochen unterwegs war. Die Nahaufnahmen zeigen diese mal im Sonnenlicht, mal bei Wolkenwetter, mal gereizt, mal ungeduldig. Die Fokus-Ausstellung «You are the Weather» dauert bis am 17. Januar 2021.

Die Sammlungspräsentation «Der Löwe hat Hunger» umfasst Gemälde und Skulpturen der klassischen Moderne sowie der Gegenwartskunst. Darunter Scherenschnitte von Henri Matisse, die Figurengruppe von Alberto Giacometti, die er Ende der 1950er Jahre für die Chase Manhattan Plaza in New York konzipierte, oder Werke von Wassily Kandinsky und Paul Klee.

Im Weiteren werden etwa drei Bilder, die Vincent van Gogh kurz vor seinem Tod gemalt hat, im Dialog mit Werken von Paul Cézanne und Edward Hopper ausgestellt. Die Sammlungspräsentation ist bis am 28. März 2021 zu sehen.

www.fondationbeyeler.ch