Kundgebung in Bern fordert Evakuierung von Flüchtlingslagern

Hunderte Personen haben am Samstagnachmittag dem regnerischen Wetter getrotzt und auf dem Bundesplatz in Bern für die Evakuierung von Flüchtlingslagern an der EU-Aussengrenze demonstriert. Die Schweiz müsse mehr Geflüchtete aufnehmen, lautete eine der Forderungen.