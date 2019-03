KMU-Komitee stellt sich hinter AHV-Steuervorlage

Trotz anfänglicher Vorbehalte stellen sich Gewerbe und KMU hinter die AHV-Steuervorlage (Staf), die am 19. Mai zur Abstimmung kommt. Ein KMU-Komitee warb am Dienstag vor den Medien in Bern für den «hart erkämpften Kompromiss».