Keine Verletzten bei Brand in fünfstöckigem Wohnhaus in Trun GR

In Trun GR in der Surselva ist am Dienstag ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus von einem Feuer zerstört worden. Rund zehn Personen konnten rechtzeitig und unverletzt evakuiert werden. Die Brandursache stand am Abend noch nicht fest.