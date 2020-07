Kein Schweizer Ersatzkonzert von Carlos Santana Allen Bemühungen zum Trotz sind für die aufgrund der Coronakrise abgesagten «Miraculous 2020 Tour»-Shows von Carlos Santana keine Ersatzdaten gefunden worden. Betroffen ist auch das Konzert im Zürcher Hallenstadion, das am 15. März hätte stattfinden sollen.

Es hat nicht sollen sein: Für das abgesagte Konzert von Carlos Santana im Zürcher Hallenstadion konnte kein Nachholtermin gefunden werden. Keystone/AP Invision/TAYLOR JEWELL

(sda)

Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, will der US-Gitarrist mit mexikanischen Wurzeln jedoch so bald wie möglich nach Europa zurückkehren.

Ticketbesitzer werden gebeten, sich für die Rückerstattung des Kaufpreises an die jeweilige Vorverkaufsstelle zu wenden.