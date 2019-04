Juso-Chefin Tamara Funiciello tritt im August zurück

Nach drei Jahren sieht sie ihre Ziele erreicht: Juso-Chefin Tamara Funiciello tritt im August von ihrem Parteiamt zurück. Das verkündete sie am Samstag an der Parteiversammlung der Jungsozialistinnen und -sozialisten in Aarau.