Junger Afghane geht bei Emme-Schwelle in Kirchberg unter

Ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan ist am Sonntagnachmittag im bernischen Kirchberg beim Baden in der Emme ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann bei einer Schwelle in den Fluss gesprungen und in Schwierigkeiten geraten.