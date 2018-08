Ju-52-Absturz: Spiralförmige Flugbahn vor Absturz

Die Ju-52, welche am 4. August in Graubünden abstürzte, ging offenbar in einer spiralförmigen Flugbahn zu Boden. Das hält die Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) in einem Vorbericht fest.