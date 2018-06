Jazz-Festival Ascona: Einige Prominenz und der Schweizer Jazzpreis

In Ascona findet vom 21. bis 30.Juni zum 34.Mal das Jazzfestival statt. Ein von New Orleans–Stil geprägtes Musikfest, das alljährlich zehntausende Besucher in das Dorf am Lago Maggiore zieht.