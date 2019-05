Installation von 100-Meter-Bildschirm am Bahnhof Luzern beginnt

Am Sackbahnhof in Luzern haben die SBB in der Nacht auf Mittwoch damit begonnen, einen 99 Meter langen und 1,27 Meter hohen Bildschirm zu installieren, der dereinst quer über alle Perrons reicht. Anfang Juni wird die neue Anzeigetafel offiziell eingeweiht.