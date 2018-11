Immobilien-Pleiten vor Gericht: Anleger über den Tisch gezogen

Seit Montagmorgen stehen in Mels die Verantwortlichen eines Netzwerks, das in krimineller Absicht Bauprojekte aufgegleist haben soll, vor Gericht. Mehrere hundert Anleger verloren mit Investitionen in die Wohnbaugenossenschaften ein Vermögen.