«Im Visier» im Forum Schlossplatz in Aarau - Schusswaffe im Fokus Die Ausstellung «Im Visier» im Forum Schlossplatz in Aarau beleuchtet die Schusswaffe in Kunst und Design. Zu besichtigen ist sie vom 2. März bis 26. Mai.

«Holzrevolver» (2013) von Lucas Olivet ist Teil der Ausstellung «Im Visier», die vom 2. März bis 26. Mai 2019 im Forum Schlossplatz in Aarau zu sehen ist. (Bild: Lucas Olivet)

(sda)

Die Schusswaffe sei ein gesellschaftlich «heisses Eisen», heisst es in der Medienmitteilung des Forums Schlossplatz. Sie sei Sammelobjekt, Erbstück oder Sportgerät, sie sei Mittel zur Selbstverteidigung und Kriegsinstrument. Für die einen sei die Feuerwaffe ein Symbol für Freiheit, andere assoziierten damit in erster Linie Gewalt und Vernichtung.

Auch in der zeitgenössischen Kunst taucht die Waffe auf, so in den Werken des US-Amerikaners Kyle Cassidy (*1966), des Genfers Lucas Olivet (*1985), der Genferin Sylvie Fleury oder des US-Amerikaners Robert Longo (*1953). Sie sind in der Ausstellung vertreten, zusammen mit anderen internationalen Künstlerinnen und Künstlern.