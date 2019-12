Hund aus verrauchter Wohnung in Steinhausen ZG gerettet

Tierisch Schwein gehabt hat ein Hund in Steinhausen, der bei einem Küchenbrand am Mittwoch alleine in der Wohnung weilte. Der Vierbeiner wurde aus den verrauchten Räumen gerettet, er erlitt aber eine Rauchgasvergiftung.