Hoher Sachschaden nach Strolchenfahrt mit Arbeitskarren in Olten

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag auf dem Baustellenareal der Kantonsschule in Olten SO einen Arbeitskarren in Gang gesetzt: Als sie mit diesem danach auf dem Areal etwas herumfuhren, kippte das Gerät auf die rechte Seite und wurde stark beschädigt.