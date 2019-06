Hitze verbiegt Gleise - Zugverkehr an verschiedenen Orten gestört

Die grosse Hitze hat Bahngleise an verschiedenen Orten in der Schweiz verbogen und für Störungen im Zugverkehr gesorgt. Zwischen Bern und Bern Wankdorf bleibt der Zugverkehr auch am Freitagmorgen gestört, weil Gleise nicht befahren werden können.