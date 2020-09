Historische Dampflok sticht zum Jubiläum der Rigi Bahnen in See

Aus dem Museum per Schiff auf die Schienen: Diese Reise ist eine historische Dampflokomotive am Dienstag beim Verkehrshaus in Luzern angetreten. Zum 150-Jahr-Jubiläum der ersten Bergbahn Europas soll die 14,75 Tonnen schwere Lok wieder von Vitznau auf die Rigi fahren.