Herausforderin Gapany verdrängt Bisherigen Vonlanthen in Freiburg Überraschung im Kanton Freiburg: Der amtierende CVP-Ständerat Beat Vonlanthen ist im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen abgewählt worden. Neben SP-Präsident Christian Levrat zieht die 31-jährige Johanna Gapany (FDP) als erste Frau für den Kanton ins Stöckli ein.

Abgewählt: Beat Vonlanthen (CVP), bedauerte seine missglückte Wiederwahl mit einer «gewissen Traurigkeit». (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX) Frischgebackene Ständerätin: Die Freisinnige Johanna Gapany hat den bisherigen CVP-Ständerat Beat Vonlanthen aus dem Amt geworfen. (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX) 2 Bilder Herausforderin Gapany verdrängt Bisherigen Vonlanthen in Freiburg

(sda)

Eine technische Panne verzögerte die Auszählung der Stimmen um mehrere Stunden: von 13 bis nach 21 Uhr. Lange Zeit fehlten nur noch wenige Gemeinden. Während Christian Levrat dank seines grossen Vorsprungs seiner Wiederwahl sicher sein konnte, mussten seine Mitstreiter zittern. Nur wenige Stimmen trennten den Bisherigen Beat Vonlanthen (CVP) und seine Herausforderin Johanna Gapany von der FDP.

Nach Auszählung der letzten Gemeinden war schliesslich am späteren Abend klar: Die 31-jährige Gapany drängt Vonlanthen aus dem Amt und zieht als erste Frau aus dem Kanton Freiburg in die kleine Kammer ein. Sie erzielte gemäss Angaben der Freiburger Staatskanzlei 31'122 Stimmen, Vonlanthen 30'964. Levrat machte mit 38'337 Stimmen das beste Resultat.

Beat Vonlanthen bedauerte am Abend vor Parteifreunden mit einer «gewissen Traurigkeit», dass seine Wiederwahl im zweiten Wahlgang nicht gelungen ist.

Grossrätin und Projektleiterin

Mit Levrat und Gapany vertreten gleich zwei Personen aus dem Greyerzbezirk den Kanton Freiburg in den kommenden vier Jahren im Ständerat.

Johanna Gapany wohnt in Bulle. Sie sitzt im Gemeinderat der 23'500 Einwohner zählenden Stadt, ist auch Freiburger Grossrätin und arbeitet als Projektleiterin bei einem Freiburger Privatspital.

SP-Präsident Levrat wohnt in Vuadens unweit von Bulle. Er kann im Dezember seine dritte Legislatur im Ständerat antreten. Seit vielen Jahren vertraten immer ein Französisch- und ein Deutschsprachiger den zweisprachigen Kanton Freiburg im Ständerat. Damit ist nun Schluss.

Suche nach dem «Bug»

Die Staatskanzlei entschuldigte sich am Sonntagabend in einem Communiqué für die Informatikpanne und die Verzögerung der Resultate. Sie werde die Gründe für diesen «Bug» im Detail analysieren und Massnahmen treffen, damit sich ein solcher Fall nicht wiederholt. Christian Levrat mutmasste am Abend gegenüber Journalisten, dass es eine Stimmrechtsbeschwerde geben könnte.

Mit den zweiten Wahlgängen vom Sonntag sind 32 der 46 Ständeratssitze besetzt. An zwei weiteren Tagen finden Wahlgänge in insgesamt neun Kantonen statt: am 17. November in Bern, Zürich, St. Gallen, Solothurn, Zug und Tessin. Am 24. November folgen die letzten Urnengänge in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft und Schwyz.