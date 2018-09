Luzerner Heissluftballon vom Wind nach Schindellegi verweht

Die Sicherheitslandung eines Heissluftballons mit 13 Personen im Korb hat am Freitag in Schindellegi in einer Baumgruppe geendet. Verletzt wurde niemand, Ziel der Fahrt von Luzern in den Kanton Schwyz wäre eigentlich Einsiedeln gewesen.