Hagelschäden von vier Millionen Franken in der Romandie

Der heftige Hagel vom vergangenen Freitag hat in den Kantonen Genf und Waadt Schäden in der Landwirtschaft von rund vier Millionen Franken verursacht. Betroffen waren vor allem die Weinkulturen in den Regionen Le Mandement GE und La Côte VD.