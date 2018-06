Gruppe von Sportwagenfahrern wütet im Wallis

Der Walliser Kantonspolizei sind am Freitag in Bovernier VS zahlreiche Mitglieder einer Gruppe von Sportwagenliebhabern ins Netz gegangen. Einer von ihnen war auf der Passstrasse zum Grossen St. Bernhard mit einer Geschwindigkeit von 195 km/h unterwegs.