Grüner Nationalrat Daniel Brélaz befindet sich in Quarantäne Mit Daniel Brélaz (Grüne/VD) sitzt der erste Bundesparlamentarier während der Herbstsession in Quarantäne. Der 70-Jährige zeigt zwar keinerlei Corona-Symptome, muss aber bis und mit Freitag zu Hause bleiben, weil sein Sohn positiv getestet wurde.

An der Sommersession in der Bernexpo war er noch dabei, nun befindet er sich für eine Woche in Quarantäne: der Waadtländer Nationalrat Daniel Brélaz (Grüne). Sein Sohn war vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

(sda)

Das sagte Brélaz am Dienstag in einem Interview mit dem Westschweizer Portal von «24 heures». Er bestätigte damit Informationen der Zeitung «Blick» vom gleichen Tag.

Das Testergebnis von Nationalrat Brélaz steht noch aus, er hatte sich am Sonntag testen lassen. Nach eigenen Angaben zeigt er bisher keine Symptome. Sein Sohn wurde vergangenen Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Am Abend zuvor hatten die beiden zusammen gegessen, wie Brélaz im Interview ausführte.

Brélaz verzichtete bereits vergangene Woche auf die Teilnahme an einer Sitzung der Finanzkommission. Er habe umgehend seine Partei und die Parlamentsdienste benachrichtigt. Falls sein Corona-Test negativ ausfällt, will Brélaz am kommenden Montag wieder an der Session teilnehmen.

FDP-Nationalrat Jacques Bourgeois (FR) wurde bereits im März positiv auf das Coronavirus getestet, wie er am Dienstag gegenüber der Westschweizer Zeitung «Le Matin» bekanntgab. Demnach erlebt Bourgeois noch heute «Momente der Müdigkeit».