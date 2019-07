Grosse Reisewelle ist trotz Ferienbeginn vorerst ausgeblieben

Die grosse Reisewelle in den Süden ist trotz des Ferienbeginns an vielen Orten vorerst noch ausgeblieben. Am Samstagmittag stauten sich die Autos vor dem Gotthard-Nordportal auf einer Länge von rund fünf Kilometern.