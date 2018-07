Grosse Rauchsäule in Schafisheim AG wegen Brand in Giesserei

In einer Giesserei in Schafisheim AG ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau hatte um 5.50 Uhr festgestellt, dass aus einem Gebäude dichter, schwarzer Qualm austrat.