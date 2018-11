Grosse Polizeiaktion wegen anonymer Bombendrohung in Baden AG

Eine anonyme Bombendrohung hat am Donnerstag in der Innenstadt von Baden AG eine grosse Polizeiaktion ausgelöst. Ab Mittag durchsuchte die Polizei während Stunden mit Sprengstoff-Suchhunden das Warenhaus Manor am Schlossbergplatz. Gefunden wurde nichts.